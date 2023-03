Mulher é morta por ex-marido no Dia da Mulher

A vítima tinha a mesma profissão de Maria da Penha, que dá nome à lei brasileira contra as violações aos direitos humanos das mulheres

A farmacêutica Marcelle Christine de Bulhões foi assassinada a pedradas em Maceió, nessa quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher,

O ex-marido da vítima, Cícero Messias, é o principal suspeito do crime e está sendo procurado pela Polícia Civil.

Segundo testemunhas, Marcelle foi vista por volta das 2h discutindo na rua com o ex-marido. Uma amiga da vítima, relatou que Marcelle já tinha sido agredida antes e sofria ameaças porque o ex não aceitava o fim do relacionamento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o delegado Thiago Prado a principal linha de investigação é de feminicídio.