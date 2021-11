Mulher é morta pelo marido em frente aos filhos

No momento em que a equipe de policiais chegou no endereço, o suspeito fugiu para uma área mata fechada. Até o momento, ninguém foi preso

Na terça-feira (23), uma mulher de 28 anos foi morta com 15 facadas em frente aos filhos, pelo marido, um homem de 36 anos. O caso aconteceu no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, a motivação do crime foi ciúmes. Os vizinhos acionaram a polícia depois de ouvirem os gritos da vítima e verem o autor saindo da casa com a faca.

Agentes das Policiais civil e militar estão no local, tentando localizá-lo. Se localizado, o homem deve responder pelo crime de feminicídio.