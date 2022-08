Mulher é morta e levada a hospital pelo suspeito do crime

Ela chegou no hospital ensanguentada e com marcas de espancamento e estrangulamento pelo corpo

Liliane Marques dos Santos, 32 anos, morreu na madrugada do último domingo (7), em uma pousada na cidade de Fortim, no litoral do Ceará. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, que não ficou preso. Ele mesmo teria levado a mulher, para uma unidade hospitalar, mas ela já chegou sem vida.

A Secretaria da Segurança Pública informou que apura as circunstâncias do crime e que “realiza diligências para elucidar os fatos”. A pasta também disse que um suspeito do crime já foi identificado, mas não informou se ele está preso. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Aracati, município vizinho a Fortim, onde o crime aconteceu.

Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) é que será possível confirmar a causa da morte, segundo a secretaria.

Familiares de Liliane afirmam que ela foi morta pelo companheiro e que ele chegou a ser detido quando levava a vítima para receber atendimento em um hospital. Eles também dizem, contudo, que o suspeito não ficou preso.

O corpo de Liliane foi velado no domingo (7) e o sepultamento ocorreu na tarde da segunda-feira (8). Familiares pedem justiça por Liliane.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas também para o número (88) 3446-2601, da Delegacia Regional de Aracati. O sigilo e o anonimato são garantidos.