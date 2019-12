Mulher é morta após ser esfaqueada na cabeça

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (23), uma mulher de 48 anos foi morta com vários golpes de faca. De acordo com a polícia, o suspeito, com qual a vítima teria um relacionamento amoroso, foi encontrado dormindo com uma faca cheia de sangue em uma das mãos.

De acordo com a ocorrência, o homem, de 27 anos, estava acompanhado com a vítima em uma festa. Após deixarem o local, os dois foram para a casa da mulher. Após matá-la, o suspeito foi até um sítio e pediu ajuda para um homem que morava no local dizendo que precisava ir embora pois a mulher estava morta.

Uma testemunha que mora nesta mesa propriedade acionou a polícia, que foi até o local e encontrou o jovem dormindo com a arma na mão. Na residência, o corpo da mulher estava no chão próximo à cama. Ela foi esfaqueada na cabeça e em outras partes do corpo, segundo a polícia.

Em depoimento, o suspeito disse que estava há quatro meses com a mulher e que ao retornarem da festa, ele queria terminar e a mulher pedia para tentarem mais uma vez.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem ainda contou que estava na cozinha cortando carne e que ao chegar no quarto encontrou a mulher se masturbando com a faca na mão. Segundo o suspeito, ela teria caído da cama e com a faca se feriu na cabeça.

Ainda de acordo com o depoimento do homem, ele disse que a vítima estava demorando para morrer e que ele para acelerar o processo teria dado socos e batia com a cabeça dela contra o chão e depois fugiu do local. Ele foi preso em flagrante e o caso, que ocorreu em Ponta-Porã-MS, foi registrado como feminicídio.