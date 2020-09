Mulher é morta a tiros em calçada de igreja evangélica

PUBLICIDADE

Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi morta a tiros na calçada de uma igreja evangélica, na madrugada desta sexta-feira (18). Os disparos atingiram o peito e a cabeça da vítima. A polícia procura por suspeitos.

Moradores do Bairro Coqueiral, em Maracanaú-CE, relataram à polícia que ouviram vários tiros por volta das 3h da madrugada, e quando o dia amanheceu, se depararam com o corpo da mulher na calçada da igreja.

As testemunhas informaram ainda que a mulher não mora no bairro. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionados para realização dos primeiros levantamentos.