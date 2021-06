Mulher é morta a tiros ao lado do namorado

Em depoimento aos policiais, uma testemunha disse ter visto dois homens de bicicleta se aproximarem do carro e alvejar as vítimas

Um mulher de 32 anos foi morta a tiros em um carro, enquanto estava com o namorado. Segundo a Polícia Militar, o casal se preparava para ir trabalhar. Ainda de acordo com a corporação, o companheiro da vítima foi atingido no braço e não corre perigo de morte. O caso ocorreu na quarta-feira (9), em Itajaí-SC. As informações são do Portal G1.

Em depoimento aos policiais, uma testemunha disse ter visto dois homens de bicicleta se aproximarem do carro e alvejar as vítimas. Eles fugiram logo após o crime.

Os autores dos disparos ainda estão foragidos. De acordo com a polícia, nenhum item de valor foi levado, e o crime ocorreu por volta das 7h30. O casal foi socorrido pelo tio do companheiro da vítima, que os levou para o Hospital Marieta Konder Bornhausen.

A mulher, Denise de Paula Camargo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Denise foi cremada nessa quinta-feira (10), em Itajaí.