Mulher é investigada por abandono após viajar e deixar filhos em casa

Segundo a filha mais velha, a mãe tem o costume de viajar com marido, que é caminhoneiro, e deixá-las sozinhas

Uma mãe está sendo investigada por abandonar as duas filhas, de 7 e 10 anos, em casa e viajar para a Bahia. A situação aconteceu em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O Conselho Tutelar encontrou as crianças após uma denúncia anônima.

De acordo com o Conselho Tutelar Norte de Rio Verde, as crianças estavam sozinhas desde a última segunda-feira (10).

As crianças foram encaminhadas à Casa de Abrigo Temporário (CAT). O resgate contou com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Rio Verde, na última quarta-feira (12).

A casa onde as crianças foram resgatadas estava bastante sujo, com as fezes de sete cachorros que também moravam no local, espalhadas e com comidas estragadas.

Ao Conselho Tutelar, a menina mais velha contou que era ela que cozinhava, arrumava a casa, cuidava da irmã e dos animais enquanto a mãe estava fora.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e já foi encaminhado para a vara de infância de juventude.