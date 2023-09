Mulher é flagrada andando nua em terminal em Goiânia

A cena inusitada foi capturada por uma usuária do transporte público que se encontrava no local

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (21), mostrou uma mulher transitando completamente nua pelo Terminal Padre Pelágio, situado em Goiânia. Muitos internautas fizeram comentários humorísticos, insinuando que sua decisão de andar despida estava relacionada à onda de calor extremo que tem afligido o país. No entanto, as informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros esclarecem que, na verdade, a mulher estava passando por um surto psicológico e, consequentemente, foi encaminhada para atendimento em uma unidade de pronto-socorro psiquiátrico.

A cena inusitada foi capturada por uma usuária do transporte público que se encontrava no local. O vídeo revela a mulher caminhando com aparente tranquilidade, mantendo a cabeça erguida, enquanto as pessoas ao seu redor exibem expressões de espanto e algumas até mesmo reagem com risos nervosos.

O incidente ocorreu no último sábado (16). Segundo informações fornecidas pelos bombeiros, testemunhas relataram que a mulher estava circulando completamente nua pelo terminal por vários minutos antes de ser localizada pela equipe de resgate. Nesse período, algumas pessoas presentes no local forneceram roupas para que ela pudesse se vestir.

Durante a interação com os socorristas, a mulher concordou em ser conduzida ao Pronto-Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, localizado no bairro Jardim América.