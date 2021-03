Mulher é expulsa de casa e caminha 14 km com filho no colo

Marido da vítima teria se aborrecido após ele reunir amigos em casa para ver um jogo. Quando todos foram embora, ele a expulsou de casa sob ameaças de morte

Uma mulher de 39 anos contou à Polícia Civil que foi ameaçada de morte e expulsa de casa pelo marido na última quinta-feira (25). No boletim de ocorrência, ela afirma que teve de andar cerca de 14 quilômetros com o filho de dois anos no colo até encontrar abrigo na casa de um cunhado.

Ao detalhar o caso, a mulher relembra que estava em casa com o marido e alguns amigos assistindo à final do Brasileirão, e que o marido estava bebendo bastante.

Quando os jogos terminaram e os amigos foram embora, o companheiro disse para ela que ela o envergonhava, pois “fala muito alto” e não teria feito algumas atividades domésticas que ele pediu. Por causa disso, o homem a obrigou a sair de casa e disse que, caso ela não fosse, ele a mataria.

Com medo, a vítima pegou o filho de dois anos e caminhou cerca de cinco horas até a casa do cunhado. Ainda no boletim de ocorrência, a mulher comenta que já havia sofrido agressões físicas e psicológicas do marido em outras ocasiões.

O caso ocorreu no distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira-RO. O homem não havia sido encontrado até a última atualização desta matéria.