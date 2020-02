Mulher é estuprada por colega de apartamento

PUBLICIDADE 

Uma autônoma de 39 anos que afirma ter sido estuprada dentro de casa pelo próprio colega com quem dividia apartamento deu entrevista ao Portal G1 nesta terça-feira (4), e afirmou estar bastante assustada com a situação. Ela relata que confiava no programador, de 43 anos, já que acreditava manter uma relação de amizade com o homem.

De acordo com a mulher, ela conheceu o homem quando morava em São Paulo. Ela foi morar em Praia Grande-SP com ele pois estava com dificuldades financeiras. Eles chegaram a ter um breve relacionamento, mas depois terminaram.

Após isso, a mulher afirma que os dois mantiveram uma relação, que ela acreditava, ser de amizade. Porém, no Natal do ano passado, de acordo com ela, ele teria bebido muito e chegou a feri-la com uma faca.

Há cerca de um mês, ela conheceu um rapaz e contou ao agressor do novo relacionamento, que afirmou estar tudo bem e ainda teria a incentivado. Na madrugada deste sábado (1), ela relata que quando estava dormindo, o colega a chamou de madrugada, pois estava sem chave.

Segundo ela, ela jogou a chave e voltou a dormir. De repente, ele foi até o quarto dela, mandou ela calar a boca, a segurou com força e a estuprou. A vítima conta que, em seguida, ele deitou ao lado dela como se nada estivesse acontecido. Com medo, ela afirma que ficou em reação.

No outro dia pela manhã, ainda segundo a vítima, ela foi ao trabalho e contou toda a situação para a patroa e ao namorado. Ela conta que teve todo o apoio de família e amigos e foi registrar boletim de ocorrência na delegacia.

O caso segue sendo investigado pela polícia, mas o suspeito ainda não foi preso.