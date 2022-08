Mulher é estuprada em matagal ameaçada com arma falsa

O homem teria parado ao lado da vítima e perguntado: “você quer R$ 20 para ficar comigo?”, de imediato, a vítima negou

Uma mulher de 23 anos foi vítima de estupro em um matagal na cidade de Aral Moreira (MS), nessa quarta-feira (17). Segundo o Boletim de Ocorrência, antes de abusar da vítima, o suspeito, de 37 anos, a ameaçou com uma arma falsa.

Conforme o relato da vítima à Polícia Civil, a mulher voltava para casa em uma estrada de terra. No percurso, a vítima foi surpreendida pelo autor do crime, que estava de bicicleta. O homem teria parado ao lado da vítima e perguntado: “você quer R$ 20 para ficar comigo?”. De imediato, a vítima negou.

Após a negativa, o suspeito ameaçou a mulher com a arma falsa. À polícia, a vítima disse que foi obrigada a entrar em um matagal sob ameaça e, em seguida, foi estuprada.

A mulher foi para o Hospital Santa Luzia, onde recebeu atendimentos médicos e foi constatado o estupro. Na instituição médica, a polícia colheu as primeiras informações do caso e as características físicas do suspeito.

Com os dados, a polícia saiu em busca do homem, que foi encontrado em diligência próxima ao local do crime. À polícia, o suspeito confirmou o estupro, mas disse que a vítima teria consentido. Sobre o uso da arma falsa, o homem apresentou uma arma de brinquedo e confessou ter utilizada durante o abuso.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, em Aral Moreira. A arma falsa foi apreendida.