Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro que não aceitava fim do relacionamento em AL

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã desta segunda-feira (28), no povoado de Santa Rita, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, o autor do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o término do relacionamento.

A equipe da PM foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para dar apoio a socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já se deslocavam ao local. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima gravemente ferida. Ela relatou que foi atacada com quatro golpes de faca pelo agressor, que fugiu logo após o crime.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. Segundo os socorristas, ela apresentava três perfurações nas costas e uma no estômago.

A tentativa de homicídio foi registrada por volta das 9h20, em plena luz do dia. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.