Mulher é esfaqueada em briga entre moradores e síndica por cobrança de taxa em condomínio

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada durante uma briga entre moradores e a síndica do condomínio, nesta terça-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, o problema teria começado por causa da cobrança de juros do calor do condomínio.

Uma câmera de segurança registrou o momento da confusão. Nas imagens, é possível ver o momento em que a síndica entra no carro e pega um objeto. Ela fecha a porta logo depois e é agredida por moradores com tapas e socos.

O vídeo mostra que a mulher faz movimentos como se estivesse golpeando uma das moradoras e, logo depois, é derrubada no chão. As agressões continuam, inclusive, pela moradora atingida pelas facadas.

Em outro trecho, é possível ver que a mulher percebe que está ferida e olha para o abdômen. A síndica continua sendo agredida por chutes por outra moradora, até que são separadas por um rapaz.

Ainda no vídeo é possível ver que um grupo de homem também troca tapas, socos e chutes. Segundo a ocorrência, a síndica alega que estava no escritório próximo da portaria quando o grupo de moradores se aproximou.

Com medo de que pudessem agredi-la ou destruir o lugar, a síndica acionou a polícia e, em seguida, pegou uma faca no carro. De acordo com ela, o objeto seria usado para se defender de possíveis agressões.

Uma amiga da moradora esfaqueada que participou da briga também prestou depoimento na delegacia. Segundo o registro, ela alega que foi ofendida verbalmente pela síndica e que participou das agressões, no entanto, não viu o momento em que a amiga foi atingida, apenas diz que “a ouviu gritar”

O caso ocorreu em Sorocaba-SP. A moradora ferida foi socorrida e encaminhado ao hospital. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia.