Mulher é encontrada morta em Itaquera; corpo pode ser de estudante da USP desaparecida

A Polícia Civil investiga se o corpo de uma mulher encontrado na quinta-feira, 17, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, seria da turismóloga e mestranda Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. A estudante da Universidade de São Paulo (USP) está desaparecida desde a noite do domingo, 13.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) respondeu que os procedimentos de identificação ainda estão em andamento, mas suspeita que o corpo seja da mulher desaparecida.

A vítima foi encontrada nos fundos de um estacionamento na Avenida Miguel Inácio Cury, na Vila Carmosina, distrito de Itaquera.

“Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação”, apontou a SSP.

O caso foi registrado como morte suspeita no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa). “As investigações estão em andamento visando ao total esclarecimento dos fatos”, completou a secretaria.

Bruna desapareceu no domingo por volta das 22 horas, após deixar a residência do namorado, no Butantã, na zona oeste.

Segundo amigos, ela desceu na estação Itaquera e teria se encaminhado a uma banca de jornal para carregar a bateria do celular e, então, pedir um carro por aplicativo para voltar para casa, localizada nas proximidades.

De acordo com relatos de amigos, Bruna enviou uma mensagem ao namorado quando estava nas imediações do terminal. Não há, contudo, informações se chegou a entrar em algum veículo ou se foi embora a pé ou de transporte coletivo.

Vítima começou mestrado neste ano e tem filho de sete anos

Segundo amigos, Bruna tem um filho de sete anos. Formada em Turismo pela USP em 2018, ela retornou à universidade neste semestre para começar o mestrado.

Em rede social, sua descrição é de alguém com “paixão e competência em criar experiências de viagens inesquecíveis”.

Na trajetória profissional, trabalhou em diferentes agências e outras empresas do setor de turismo.