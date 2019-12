Mulher é encontrada morta em hotel 

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (26), uma recepcionista foi encontrada morta dentro de um hotel. De acordo com a polícia, não houve denúncia na hora do crime e a corporação soube do caso quando uma viatura, que passava pela rua, foi parada por um cliente. A perícia foi acionada.

A vítima ainda não foi identificada. Ainda segundo a polícia, a mulher assassinada tem aproximadamente 26 anos. Ela foi golpeada nas costas. Os sinais encontrados pela perícia indicaram que a vítima tentou se defender e houve luta corporal.

A vítima tinha 14 perfurações, provavelmente causadas por uma chave de fenda ou punhal. A arma não foi encontrada. O corpo estava em um corredor estava em um dos corredores do prédio de três andares.

Um suspeito do crime já foi identificado. Câmeras de segurança serão analisar para ajudar na investigação. O caso ocorreu em Belo Horizonte-MG.