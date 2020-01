Mulher é encontrada morta em área de mata do Exército Brasileiro 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (12), o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de mata que pertence ao Exército Brasileiro no Amapá. A vítima estava sem roupas.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada por populares que encontraram o corpo no local. Um pedaço de madeira foi recolhido na área, como suposta arma do crime.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi até o local, que foi isolado pela PM, para fazer perícia.

O caso ocorreu em Macapá-AM.