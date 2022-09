Mulher é encontrada morta e seminua em rodovia na Bahia

O corpo da mulher tinha várias lesões provocadas por objeto pontiagudo, algo semelhante a uma faca, e com sinais de espancamento

Uma mulher foi encontrada morta nesta quarta-feira (7), na BA-233, na estrada de Biritinga, cidade a cerca de 200 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Civil da região, a vítima estava seminua, vestida apenas com um short.

A vítima foi identificada como Eliete Santos Silva e era moradora de Biritinga. Ainda não há informações sobre autoria, nem motivação do crime.

O corpo da vítima foi deixado no local por um carro. A polícia também informou que Eliete tinha um relacionamento conturbado com um homem, que não teve o nome revelado. No entanto, não há detalhes se essa situação pode ter relação com o crime.