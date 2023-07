Mulher é detida após efetuar 2.761 ligações aos bombeiros por sentir sozinha

Ela alegava dores de estômago, no corpo e até overdose de drogas. Quando os serviços chegavam, ela recusava ajuda, negando não ter realizado as ligações

Na última quinta-feira (17), uma mulher de 51 anos foi presa no Japão após ligar 2.761 vezes para o Corpo de Bombeiros, alegando estar se sentindo sozinha. Niroko Hatagami foi detida em Matsudo.

De acordo com o jornal britânico Metro, Hatagami teria passado aproximadamente dois anos e nove meses repetindo as ligações para as autoridades japonesas.

Ela alegava dores de estômago, no corpo e até overdose de drogas. Quando os serviços chegavam, ela recusava ajuda, negando não ter realizado as ligações.

Noriko admitiu à polícia que realizava as ligações porque se sentia sozinha e precisava de alguém para conversar.

Segundo pesquisas na população japonesa, após a pandemia, quase 1,5 milhão de pessoas passaram a sofrer de solidão aguda devido ao isolamento social.