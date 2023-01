Mulher é derrubada de bicicleta durante assalto e fica desacordada

A vítima caiu com o rosto no chão após se desequilibrar quando o criminoso, de moto, puxou a bolsa dela

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o assalto a uma mulher que foi derrubada de uma bicicleta e teve a bolsa roubada, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Com o impacto, ela ficou desacordada por alguns segundos.

A vítima foi a publicitária Pietra Alcântara, que estava pedalando com o noivo, na quarta-feira (4), na Rua Padre Roma, a poucos metros da Praça Professor Fleming. Ela contou que se afastou do companheiro por alguns metros e, nesse momento, aconteceu o assalto.

Nas imagens, é possível ver Pietra chegando pelo canto esquerdo da tela. Ela, de bicicleta, é puxada pela alça da bolsa e cai com o rosto no chão. A mulher demora alguns segundos até começar a se mexer no vídeo, mas disse que passou dois minutos desacordada.

Cinco dias depois do crime, Pietra ainda está com o rosto inchado, com vários ferimentos. Os braços também foram arranhados pela queda violenta. Ela contou que foi socorrida por um médico residente, que passava pelo local e levou vítima e o noivo dela para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.

“O motoqueiro veio muito rápido, não me rendeu, só puxou minha bolsa. Nisso, acabei perdendo o equilíbrio e caindo de rosto no chão. Perdi os sentidos. O prejuízo financeiro foi a bolsa e o carregador de celular. O meu celular mesmo ficou comigo, ele não levou. Foi muito rápido. Fui para a Restauração, fui atendida. Infelizmente não deu para ver a placa, não consegui vê-lo e não conseguiria reconhecer”, disse a vítima.

Pietra disse, ainda, que registrou um Boletim de Ocorrência pela internet e que passou a ficar com receio de sair sozinha de bicicleta.

“Foi bem assustador, porque eu fiquei um pouco desorientada. Como eu cheguei a perder os sentidos, em algum momento eu estava pensando em alguma coisa e eu me toquei ‘eu não estou aqui, eu estava andando de bicicleta na rua, e era 20h52. Demorei para reconhecer meu próprio noivo, fiquei bem assustada”, declarou.

Insegurança

O caso de Pietra Alcântara não é incomum. Na Ponte da Capunga, passagem do bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, para o bairro da Madalena, na Zona Oeste da cidade, quem foi vítima foi a designer Sofia Araújo. O crime também aconteceu na quarta-feira (4). Sofia, que usa a bicicleta para ir trabalhar, estava na calçada da ponte e teve a bolsa arrancada por um motoqueiro.

“Era cerca de 10h30. Eu estava com minha bicicleta, com um amigo que estava um pouco mais à frente, e o assaltante chegou e puxou minha bolsa, me derrubando da bike de forma bem brutal. Eu caí, não tive reação. Ainda tentei ir atrás dele para ver placa da moto, mas a minha bicicleta já estava toda lascada”, contou Sofia.

O motoqueiro roubou celular, carteira, documentos, chave de casa e uma agenda de Sofia. “Eu ainda saí toda machucada, cheia de dores no corpo, ralada. Não sou só eu. Ouvi relatos de vários amigos meus que estão passando pela mesma situação, nos últimos dois ou três meses”, afirmou.