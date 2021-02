Mulher é condenada a 21 anos de prisão por homicídio de idosa

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 37 anos, foi condenada a 21 anos, 6 meses e 10 dias de prisão pela morte e ocultação do corpo da aposentada Dirce Santoro Guimarães, de 79 anos. O júri da 1ª Vara Criminal de Campo Grande expediu a condenação nessa quinta-feira (11).

A acusada Pâmela Ortiz de Carvalho confessou o homicídio e disse que bateu a cabeça da idosa em um meio-fio, na região do Indubrasil-MS. Após sofrer as agressões, Dirce ficou com o rosto desfigurado. Pâmela ainda jogou o corpo da vítima em um terreno baldio.

De acordo com a polícia, a acusada era conhecida da vítima. Ela pegava caronas com a idosa e a chamava de “vovozinha querida”. Ambas moravam no mesmo bairro em Campo Grande-MS.

A mulher contou à polícia que Dirce descobriu uma compra no valor de R$ 1 mil em um shopping, realizada pela suspeita sem autorização da idosa. Esse fato teria motivado o crime.