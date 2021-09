Mulher é chamada de ‘macaca e pobre’ em praia de SP

Lais Santos Rodrigues, de 28 anos, afirma que uma cliente a chamou de “macaca, preta e pobre”

Na segunda-feira (27), uma cozinheira denunciou que foi alvo de ataques racistas enquanto trabalhava em um carrinho de praia, em Guarujá (SP). Lais Santos Rodrigues, de 28 anos, afirma que uma cliente a chamou de “macaca, preta e pobre”.

De acordo com informações do G1, a discussão começou com uma suposta cobrança indevida na comanda da cliente, que estava acompanhada de um casal de amigos.

“Na hora de pagar, ela [cliente] ficou brava, acusando que meus patrões tinham colocado dinheiro a mais na comanda dela. Ela não queria pagar aquele valor, chamou eles de burros, idiotas, disse que eram uns merdas. Humilhou o pessoal”, disse Lais ao G1.

A discussão continuou na barraca de praia, momento em que a ofensa racista aconteceu. “Ela disse que iria embora daquele ‘lixo de lugar’. Nessa hora eu disse ‘vai embora mesmo’. Aí ela disse e ‘você tá falando o que, além de preta é pobre, sua macaca’. Diversas pessoas ficaram indignadas e foram testemunhas, incluindo meus chefes e pessoas que estavam ali na praia”, contou Lais.

“Eu fiquei muito nervosa, me sentindo mal pelo o que ela falou, e ela continuou falando e eu até a agredi. Ela não parava de me xingar. Eu dizia que iria processar e ela disse que podia processar”, contou.

Outras pessoas que estavam na praia se indignaram com a situação e começaram a filmar o que estava acontecendo. Em determinado momento, as envolvidas entraram em luta corporal.

“Ela falava que trabalhava no banco, que ganhava R$ 20 mil por mês, humilhando a gente mesmo. Eu me senti muito mal quando ela disse aquelas coisas, nunca passei por isso. É dolorido de ouvir e só quem passa sabe, é até difícil de explicar. O que ela fez não pode ficar impune”, desabafou Lais, que registrou boletim de ocorrência após a situação