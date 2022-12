Mulher é atropelada por montanha-russa ao tentar pegar celular em trilho

Shylah Rodden foi atingida pelo veículo, que estava a 70km/h, no dia 25 de setembro, e ficou dois meses em coma, com ferimentos graves na cabeça

Uma mulher de 26 anos foi atropelada por um carrinho de montanha-russa no parque Royal Melbourne Show, na Austrália, ao tentar recuperar seu celular, que havia caído nos trilhos do brinquedo.

Shylah Rodden foi atingida pelo veículo, que estava a 70km/h, no dia 25 de setembro, e ficou dois meses em coma, com ferimentos graves na cabeça, pescoço, bacia, braços, pernas e costas, informou a equipe médica que prestou o atendimento.

Com o impacto, a jovem foi atirada a nove metros do local do impacto e precisou ser mantida em coma induzido no Royal Melbourne Hospital.

Shylah acordou ontem do coma e está em condição estável. “As lesões foram horríveis. Ela está com o cérebro danificado. Dificilmente há algo que não esteja quebrado”, lamentou o pai, Alan Rodden, indicando que a recuperação ainda será longa.

O acidente está sendo investigado, para explicar como ela teve acesso ao local enquanto o brinquedo estava em ação.