Mulher é atacada por piranhas em praia

No domingo (7), uma banhista foi atacada por piranhas durante um passeio na praia do Aramanaí, em Itaituba (PA). A praia fica s margens do rio Tapajós.

A mulher disse que sentiu uma fisgada enquanto estava dentro da água e saiu imediatamente. Ao sair, ela notou o ferimento causado pelos peixes carnívoros.

A banhista disse que tudo aconteceu muito rápido. Ela foi socorrida por guardas vidas do Corpo de Bombeiros. Os socorristas a levaram até o Hospital Municipal.

A mulher levou 30 pontos na perna e se recupera em casa.