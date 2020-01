Mulher é assassinada com golpes de enxada na cabeça

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (16), uma mulher foi assassinada com golpes de enxada na cabeça. De acordo com a polícia, a vítima estava sem roupas e arma do crime estava ao lado do corpo.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local, fizeram a perícia e recolheram o corpo.

O caso ocorreu em Rio Largo-AL. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local e irá investigar o crime.