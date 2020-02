Mulher é assassinada a tiros dentro de casa após voltar de pré-carnaval

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros dentro de casa neste domingo (9). O crime está sendo investigado como feminicídio. O principal suspeito é o companheiro da vítima.

No momento do crime, Leandra Geniffer da Silva estava no imóvel com o companheiro e o filho do casal, de um ano. Ela e o pai da criança voltaram de um pré-carnaval por volta das 5h e ele atirou nela após uma discussão, de acordo com a polícia.

Atingida por um tiro, a vítima foi encaminhada por um vizinho ao hospital, mas chegou sem vida à unidade de saúde.

Apontado pela polícia como principal suspeito, Raphael Cordeiro Lopes, companheiro da mulher, fugiu após o crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, houve uma discussão entre os dois na festa e ela ia sair de casa, mas ele não deixou e a matou. Antes ele tinha ido buscar a criança na casa da babá.

Pouco tempo depois, ele voltou com a criança, os dois sujos de sangue, e disse que estava muito nervoso, que achava que tinha feito uma besteira, que discutiu com a mulher e a arma disparou no braço dela.

Ainda de acordo com o delegado, Raphael voltou à casa da babá, pegou o filho e o levou para a casa da mãe dele, avó da criança.

A Polícia Civil afirmou que Raphael é ex-presidiário e que iniciou as buscas para tentar encontrá-lo.

Leandra tinha outro filho, de 6 anos, de um relacionamento anterior, mas a criança não estava dentro da casa no momento do crime, pois mora com a avó.

Dentro da casa, os peritos encontraram sangue pela sala e o espelho quebrado, além de três celulares e dois notebooks. No quarto, foi apreendido um revólver calibre 38 que pode ter sido usado no crime.

O caso ocorreu em Recife-PB.