Mulher é assassinada a facadas enquanto segurava filho no colo

De acordo com testemunhas, Daniele Duarte Feitosa, de 25 anos, estava com filho de 1 ano no colo quando foi atacada

No último domingo, 16, uma mulher foi assassinada a facadas em Araguaína, região norte do Tocantins. De acordo com testemunhas, Daniele Duarte Feitosa, de 25 anos, estava com filho de 1 ano no colo quando foi atacada. O principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, que foi preso.

Os policiais foram ao local depois de receberem informações sobre um caso de violência domestica na avenida Paraguai. Ao chegarem, a mulher estava com perfurações na barriga e recebendo socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com testemunhas, a vítima teria corrido para a área externa da casa com a criança no colo e pediu ao suspeito que parasse com as agressões. No entanto, ele continuou a agredi-la com vários golpes, até a vítima cair.

O homem de 36 anos foi localizado com a ajuda de moradores que sinalizaram a direção a qual ele teria fugido. Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Daniele chegou a ser levada até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Além da criança que estava presente durante as agressões, Daniele deixou outros dois filhos. O filho de 1 ano ficou sob responsabilidade de uma irmã da vítima.