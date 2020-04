Mulher é algemada em agencia bancária por desobedecer distância mínima entre clientes

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi presa em uma agência bancária após desobedecer, duas vezes, a decreto municipal que ordena distância mínima de 1,5 metro entre pessoas em filas. Durante a abordagem da polícia, a mulher alegou estar passando mal. Ela foi atendida pelo Samu e, após melhorar, voltou a desobedecer a distância mínima.

O caso aconteceu na segunda-feira (30). A mulher estava insistindo em descumprir a distância mínima entre os clientes. As pessoas que estavam no local ficaram incomodadas e acionaram a Vigilância Sanitária. Mesmo após a denúncia, a mulher apresentou resistência e Polícia Militar precisou intervir.

No momento da abordagem, a cliente alegou aos policiais que estava com mal-estar. As autoridades pediram socorro médico ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após ser atendida, a mulher voltou a desobedecer a distância entre os clientes estipulada pelo município. Os policiais precisaram de algemas para conter a cliente.

Ela foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com a Polícia Militar por desobediência e crime contra a saúde pública. A ordem de distanciamento é uma das medidas para combater o coronavírus.