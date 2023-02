Mulher diz ter apanhado após discussão por poltrona de avião

A situação aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador (SSA), antes do avião da companhia aérea Gol decolar rumo ao Aeroporto de Congonhas (CGH)

Uma das mulheres envolvidas na briga em um avião que saía de Salvador (BA) com destino a São Paulo (SP) afirma que a confusão começou após pedir para outra passageira, que segurava uma criança no colo e ocupava o assento reservado por ela, trocar de lugar.

A situação aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador (SSA), antes do avião da companhia aérea Gol decolar rumo ao Aeroporto de Congonhas (CGH). Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais (veja o vídeo acima), é possível ver um grupo de mulheres gritando entre si, dando tapas e puxando o cabelo umas das outras.

Edilene da Silva Barracho, de 43 anos, é técnica de enfermagem e mora em Cubatão (SP).

O grupo teria passado um período em Salvador para visitar a família e voltava de viagem. Tudo começou, segundo ela, após pedir para que a passageira sentada no assento mudasse de lugar.

“Me aproximei e falei: ”Moça, você poderia se retirar do meu lugar? Ele foi reservado’. Ela falou para mim: ‘Então, é que a minha filha é especial [Pessoa Com Deficiência]’. Respondi: ‘Comprei a passagem com antecedência porque não gosto de ficar no corredor nem no meio, pois me sinto sufocada. Me sinto mais segura na janela'”, lembrou.



Edilene acrescentou que, após o pedido, a mulher pareceu contrariada, mas liberou o assento e foi para o banco ‘central’, ao lado, com a criança. Ela ressaltou que a discussão começou assim que os familiares da passageira com a criança de colo começaram a provocá-la e ofendê-la.

Discussão e briga



Segundo Edilene, uma avó da passageira iniciou as provocações. “Começou a ‘soltar piadas’ me insultando. Ela falou: ‘Deixa a bonitona sentada aí. Ela não quer ver as nuvens?’. A irmã dela, que estava do outro lado [da aeronave] falou: ‘Ridícula, a criança é especial'”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Falei com ele: ‘Poxa, estou passando por uma confusão aqui por causa de uma senhora desgraçada, que está incentivando as outras a ficarem me xingando'”, comentou. Edilene disse que, a partir daquele momento, a mulher que havia sentado no lugar dela começou a agredi-la.

“Ela ‘jogou’ a menina [criança] no colo de terceiros e veio me bater. Minha filha [mais velha] logo tentou nos separar, mas veio uma outra [familiar do outro grupo] já agredindo. Foi muito rápido. Nas imagens, dá pra ver que ele puxou o meu cabelo”, relembrou.



Edilene contou que teve um ferimento na boca, arranhões em um dos braços e ficou com a cabeça dolorida por conta dos puxões de cabelo. A filha mais velha dela relatou ter tido o braço e a testa arranhados.

A companhia aérea, por meio de nota, informou que “lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Volta para São Paulo



Edilene afirmou que, após a briga, os dois grupos deixaram a aeronave e voltaram para São Paulo em voos diferentes. Ela contou que deixou Salvador (BA) no mesmo dia, após ter a passagem transferida sem custos para outra companhia aérea. Porém, pontuou que o voo teve o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) como destino, não Congonhas.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado por ela dias depois, junto à advogada Josiane Moraes, no 1º Distrito Policial (DP) de Santos, também na Baixada Santista.

O que diz a Gol



A companhia aérea informou, por meio de nota, que a “cena do vídeo que circula nas redes sociais aconteceu antes da decolagem do voo G3 1659 da última quinta-feira (2) entre Salvador (SSA) e Congonhas (CGH), em São Paulo”.

Ainda de acordo com a Gol, as “pessoas que protagonizaram a cena de agressão foram desembarcadas e não seguiram viagem naquele voo. Os dois grupos envolvidos viajaram na mesma data, mas em voos diferentes com destino a CGH”. Diferentemente do que diz a Gol, Edilene contou ter desembarcado no aeroporto de Guarulhos.