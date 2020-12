Mulher desaparece após sair para encontrar amiga

PUBLICIDADE

Niasia Alves Santos, de 26 anos, saiu de sua casa, em Guarapari, no último dia 22 e desapareceu. Naquele dia ela disse que iria encontrar uma amiga em Cariacica e voltaria no mesmo dia. As informações são do Uol.

Segundo os investigadores, Niasia estava de moto e mandou uma mensagem afirmando que já estava no município. Entretanto, a jovem não chegou ao destino final da viagem.

A polícia afirmou que encontrou, no último domingo (27) um corpo com características semelhantes ao da jovem, na região de Chapadão em Nova Almeida. “O corpo já estava sendo devorado por urubus. Da vítima não fora possível fazer a identificação, pois só restavam praticamente os ossos”, informou a PM.

O pai de Niasia, Marcos Renan, desabafou por não conseguir localizar a filha. “Eu não quero acreditar que é a minha filha. Eu quero receber a ligação dela, dizendo que ela está bem e viva. Não quero que o DML me ligue para dizer que aquele corpo lá é dela. Eu sou pai, não quero isso para a minha filha”, disse.

O caso ainda está sob investigação pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Vitória.