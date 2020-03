Mulher desaparece após sair do Aeroporto de Goiânia; família pede ajuda

Lílian de Oliveira, de 40 anos, está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, quando teria chegado em Goiânia. Ela voltava de uma viagem da Colômbia.

A família de Lílian mora em Caldas Novas e relata que, após sair do Aeroporto de Goiânia, ela não foi vista mais. A última vez que ela visualizou uma mensagem foi às 12h05 do dia 13 de fevereiro.

De acordo com as imagens das câmeras internas do aeroporto, após sair do avião, Lilian pegou duas malas. Um minuto depois, ela aparece na saída para o desembarque e, em seguida, se dirige à marquise do local.

Às 11h55, ela retorna ao terminal e entra numa casa de câmbio. Um homem de camiseta azul faz o atendimento no balcão. Ela sai do local às 12h05.

Depois, as imagens mostram Lílian indo em direção à uma pick-up de cor prata e entrando no veículo. A última filmagem em que a mulher aparece mostra que o motorista usava uma camisa vermelha.

A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Caldas Novas, que investiga o caso.