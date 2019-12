Mulher de Jean, goleiro do São Paulo, afirma ter sido agredida pelo atleta

PUBLICIDADE 

Milena Bemfica, esposa do goleiro Jean, do São Paulo FC, utilizou as redes sociais para denunciar uma suposta agressão do marido na madrugada desta quarta-feira (18). Nas imagens, ela mostra hematomas na boca e na região do olho direito. Veja:

Como o vídeo mostra, a mulher acusa o goleiro de tê-la agredido. “O Jean acabou de me bater”, afirma. Ela teria se trancado no banheiro para fazer as imagens.

Em seguida, Milena postou um print de uma conversa com o marido. Jean faz ameaças como “resolver na volta” e “suas filhas vão passar fome”:

O print e o vídeo foram apagados das redes de Milena. Um pouco mais tarde, ela registrou dois novos stories afirmando que está bem, e que está com as duas filhas em outra casa, longe de Jean.

O casal e as duas filhas, Maria Eduarda e Maria Valentina, passa férias de 12 dias em Orlando, nos Estados Unidos.

O goleiro Jean e o São Paulo Futebol Clube não haviam se pronunciado sobre o caso até a última atualização desta matéria.

Atualmente, Jean é o reserva imediato no gol do São Paulo. O atleta de 24 anos começou a carreira no Bahia e, em 2018, se transferiu para o clube Paulista, com o qual tem contrato até dezembro de 2022.