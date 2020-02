Mulher de 64 anos é encontrada morta a facadas com sinais de violência sexual

PUBLICIDADE 

Uma idosa de 64 anos foi esfaqueada e encontrada morta, com sinais de violência sexual, em Ilhéus, cidade do sul da Bahia. Um homem foi preso e, durante depoimento, ele alegou que vinha sofrendo ameaças do filho da vítima.

A vítima foi identificada como Railda Arcanjo Pereira. O crime foi descoberto pelos vizinhos depois que perceberam um homem nas proximidades da casa da idosa.

A população tentou linchar o homem, mas a polícia chegou ao local e conseguiu fazer a prisão. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde permanece preso. O crime é investigado pela 7ª Coordenadoria de Polícia Civil de Ilhéus.