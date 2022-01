Vídeo: Mulher dá à luz em ônibus no Rio e se desculpa com passageiros

Uma mulher deu à luz um bebê em um ônibus da linha 867, em Campo Grande, zona oeste do Rio, na noite de ontem (10)

Uma gestante entrou em trabalho de parto e precisou contar com a com a ajuda de passageiros para realizar o parto de um menino. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mãe e filho estão estáveis e internados.

O ônibus que tinha como destino a rodoviária do Rio, precisou mudar de rota para ajudar a mulher. O vendedor Jordy Monteiro, 25, gravou todo o momento.

No vídeo feito pelo vendedor, é possível ver os passageiros assistindo o parto e aplaudindo assim que o bebê nasceu. Logo depois a equipe do Samu chegou, e levou a criança, já a mãe saiu caminhando, do ônibus e pedindo desculpa para todos presentes. Todos deram parabéns pelo nascimento do filho.

Veja o vídeo: