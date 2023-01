Mulher dá à luz dentro de ônibus e motorista desvia rota para hospital

O pai da criança chegou a passar mal no meio da confusão

Uma mulher deu à luz dentro de um ônibus na última segunda-feira (16) na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma estudante do curso de técnico em enfermagem ajudou no parto. O bebê é um menino e passa bem. O pai da criança chegou a passar mal no meio da confusão.

“A bolsa estourou e não deu tempo de chegar à unidade. Quando ela começou a sentir dor, eu vi que tinha que colocar em prática o curso que estou fazendo para o Miguelzinho vir ao mundo”, disse a estudante Gerlane Macedo dos Santos.



Atualmente, a aluna de técnica de enfermagem faz o curso na modalidade online por falta de condições financeiras, mas planeja, depois, cursar de forma presencial para completar a formação.

A mulher entrou em trabalho de parto na linha 862, que faz o trajeto entre Rio das Pedras e o Barra Shopping.

Percebendo a mulher em trabalho de parto, o motorista desviou a rota e levou a mãe, o bebê e o pai para o CER Barra, no Hospital Lourenço Jorge. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que o ônibus parou na frente da unidade e a passageira, a criança e o pai, que chegou a desmaiar, foram atendidos pela equipe de plantão.

O nome escolhido pela família tem uma explicação especial.

“Miguel, pois só pode ser um anjo. Miguel porque foi interessante o jeito como nasceu, além de ser interessante porque nem era a rota do piloto, e ele nos deixou na frente do hospital. Agora é só alegria, felicidade e pura inspiração”, disse Wagner Júnior, pai do bebê, recuperado do susto.

Todos foram atendidos na unidade e, depois, a mãe e o bebê foram encaminhados para a Maternidade Leila Diniz, que fica ao lado. O neném nasceu com 3,6 kg.