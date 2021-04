Mulher cospe e agride mãe jovem autista após ter carro danificado

A idosa relatou que a vizinha tentou invadir sua residência, a empurrou e cuspiu no seu rosto durante as reclamações dos estragos feitos pelo jovem

De acordo com informações do Jornal Extra. a mulher que agrediu e arrastou um adolescente autista no Rio de Janeiro, já havia realizados ataques a mãe do rapaz. Em 14 de março, a agressora realizou uma reclamação no livro ata do prédio, alegando que o jovem, 16 anos, teria arrancado as duas placas do seu carro, colocado entulho perto dos pneus e arranhado a lataria do veículo.



No registro, a mulher escreveu que um dos porteiros avistou o adolescente perto do carro, entretanto o trabalhor não viu nenhum ato de delíto. Na mesma data, a mãe do adolescente, uma aposentada, escreveu uma mensagem, informando que teria sido agredida fisicamente e verbalmente pela vizinha.



A idosa relatou que a vizinha tentou invadir sua residência, a empurrou e cuspiu no seu rosto durante as reclamações dos estragos feitos pelo jovem. A mãe destacou que a agressora tirou o jovem de dentro da casa e o levou para o pátio do condomínio. A aposentada chegou a explicar que o menino era autista, tomava remédio e que tinha laudo para comprovar a doença do adoslecente.

“Venho por meio desta colocar o que aconteceu dentro da minha casa. Uma sra. muito (palavra ilegível), ela não saía do lugar. Eu pedi para ela, por favor, sair, mas ela colocou o seu corpo bem no meio da porta, me deu um empurrão e cuspiu na minha cara. Depois, levou ele para o pátio. Uma prima acompanhou tudo e viu tudo. Isso tudo porque ele encheu o pneu do carro dela com lixo e amassou as placas do carro. Nada disso justifica o que ela fez. Ele é autista, com (tenho) laudo e remédio”, registrou a mãe após sofrer as agressões.