Mulher conhecida como Trafigata volta para prisão após violar uso de tornozeleira

O Ministério Público (MP) paranaense detectou 9 ocasiões em que a detida deixou o aparelho de monitoramento descarregar e 6 vezes fora do perímetro determinado

Em prisão domiciliar desde o final de 2021, Camila de Andrade Pires Marodim, conhecida como “Trafigata“, foi presa preventivamente nesta quinrta-feira (10), após violar repetidas vezes o uso da tornozeleira eletrônica, determinada pela Justiça do Paraná.

O Ministério Público (MP) paranaense detectou nove ocasiões em que a detida deixou o aparelho de monitoramento descarregar e seis em que ficou fora do perímetro determinado.

De acordo com a defesa da “Trafigata”, as violações foram cometidas para preservar a própria vida, após ser alvo de um atentado no dia 31 de janeiro. Na ocasião, diversos tiros foram disparados contra a casa em que Marodim vive.

O juiz Sérgio Bernardinetti acatou o pedido do MP e agora Camila foi encaminhada para a Penitenciária Feminina do Paraná. Trafigata é acusada de participar da organização chefiada pelo marido, Ricardo Marodim, que praticava tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.