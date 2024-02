Mulher coloca fogo na própria casa após descobrir traição de marido com outro homem em MS

O casal tem dois filhos em comum, que não estavam presentes na residência durante o incidente

No domingo (18), uma mulher de 22 anos foi detida em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande (MS), após incendiar sua própria residência em resposta à descoberta de uma traição conjugal. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher confessou ter ateado fogo à casa após flagrar seu marido na cama com outro homem.

O parceiro da suspeita deverá ser ouvido nos próximos dias para fornecer esclarecimentos adicionais sobre o ocorrido.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, foram acionadas e conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem para outras residências. Após uma perícia no local, constatou-se que os móveis e eletrodomésticos foram consumidos pelo fogo durante o incêndio.