Mulher cai de altura de 7 metros após laje desabar

Na manhã desta quarta-feira (13), a laje de uma casa desabou e uma mulher, de 49 anos, que estava em cima da estrutura ficou ferida ao cair de uma altura de 7 metros. O estado de saúde dela é estável.

O caso ocorreu na Rua do Cabrito, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador-BA. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher após o acidente. Ela estava lúcida e foi encaminhada ao hospital. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

De acordo com um vizinho da vítima, o acidente ocorreu por volta das 6h. A testemunha informou ainda que a residência já havia sido condenada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Uma equipe da Defesa Civil realizou uma vistoria no imóvel, para saber se há riscos de haver outro desabamento.