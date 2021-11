Mulher bebe 100 ml de sabonete após crise psicótica relacionada a covid-19

De acordo com informações, a mulher sofreu uma complicação psiquiátrica relacionada à infecção pelo novo coronavírus, apresentando delírios e mania de perseguição

Uma mulher de 30 anos precisou ser internada após beber cerca de 100 ml de sabonete, se despir em público e lavou as próprias roupas na pia de um banheiro, em Doha, no Catar. De acordo com informações, a mulher sofreu uma complicação psiquiátrica relacionada à infecção pelo novo coronavírus, apresentando delírios e mania de perseguição.

O caso foi descrito por pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da Hamad Medical Corporation em um artigo publicado no British Medical Journal Case Reports (BMJ). Os médicos que acompanharam a paciente contam que ela não tinha histórico de doenças mentais e foi internada com pneumonia causada por Covid, com sintomas como tosse leve e perda de paladar e olfato.

A paciente, que não teve o nome identificado, foi levada ao hospital por um parente logo após beber o sabonete líquido. Ela ficou com vergonha, mas explicou que havia gostado do cheiro e do sabor.

“Ela estava agitada e falava demais. Além disso, parecia confusa, conversando com pessoas que não estavam lá, chamando membros da família pelo nome errado e, em uma ocasião, tirando a roupa sem motivo”, escreveram os médicos.