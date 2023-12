Mulher ateia fogo em mercado após discutir com dono por sandália

A mulher se desentendeu com o dono do mercado por causa da devolução de uma sandália

Uma mulher de 39 anos ateou fogo em um supermercado de Dianópolis (TO) na véspera de Natal.

A mulher se desentendeu com o dono do mercado por causa da devolução de uma sandália, informou a SSP. Horas depois, ela retornou ao local com um galão de gasolina e incendiou as portas e uma lixeira do supermercado.

Uma câmera de segurança flagrou a ação, que dura menos de 3 minutos. A mulher espera uma moto passar pela rua e espalha o líquido inflamável.

Os Bombeiros foram acionados para apagar as chamas. Eles constataram que o fogo foi criminoso pela quantidade de focos de incêndio.

O fogo avançou por toda a estrutura do mercado, que ficou totalmente destruído, informou o Corpo de Bombeiros. Uma panificadora e açougue do mercado também foram atingidos.

No momento do incêndio, o mercado estava fechado e não havia ninguém no local.

A mulher foi abordada pela PM minutos depois do incêndio, mas foi liberada por falta de testemunhas que confirmassem sua identidade.

Na segunda (25), a polícia recolheu as imagens de câmera de segurança para comprovar a autoria do crime. A mulher foi novamente localizada e presa em flagrante.

A mulher está na Delegacia de Dianópolis e aguarda audiência de custódia. As informações são da SSP de Tocantins.