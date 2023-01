Mulher apedreja casa de ex-marido e corta fiação elétrica após atraso no pagamento de pensão

Durante o depoimento, a mulher contou que os dois estão separados há cerca de um ano

Uma mulher, de 34 anos, foi levada para a delegacia depois de apedrejar a casa do ex-marido e cortar a fiação elétrica por atraso no pagamento da pensão do filho do casal. O crime ocorreu nessa quarta-feira (4), em Corumbá, a 420 km de Campo Grande.

O homem, de 37 anos, acionou a polícia após a ex-esposa atirar diversas pedras e quebrar os vidros da janela da cozinha e da sala, além de destruir alguns vasos de planta. Ainda conforme a polícia, após os danos os dois se agrediram e foram encaminhados à delegacia do município.

Durante o depoimento, a mulher contou que os dois estão separados há cerca de um ano e que teria iniciado a briga para cobrar a pensão alimentícia que o ex-marido não pagou ao filho do casal. O caso segue em investigação.