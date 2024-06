Mulher alcoolizada tenta vender filhos para comprar bebida na Bahia

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na última quarta-feira (19), em Medeiros Neto, na Bahia, sob a acusação de tentar vender seus próprios filhos. O incidente ocorreu no centro da cidade, onde a suspeita, visivelmente embriagada segundo a Polícia Militar, deixou as duas crianças em um comércio enquanto tentava “negociar” sua venda.

As crianças, uma de 4 anos e outra de apenas 32 dias, foram encontradas em condições preocupantes, apresentando febre e sinais de fome. A Polícia Militar suspeita que a mãe procurava dinheiro para comprar bebidas alcoólicas.



A mãe estava acompanhada por um homem cuja identidade ainda não foi revelada. Ambos foram levados à delegacia local. A mulher enfrentará acusações de maus-tratos e tentativa de entregar os filhos a terceiros em troca de pagamento.



Após o resgate, as crianças receberam atendimento do Conselho Tutelar de Medeiros Neto e foram encaminhadas ao Hospital Municipal para cuidados médicos. O caso está sendo investigado, e as autoridades trabalham para garantir a segurança e o bem-estar dos menores envolvidos.