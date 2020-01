Mulher agride funcionária e urina no chão após se recusar a pagar R$ 1

PUBLICIDADE 

Uma mulher que se recusou a pagar R$ 1 para usar o banheiro público resolveu urinar no chão. Com a mulher, havia um homem, que jogou cerveja em uma ajudante geral, responsável pela limpeza do banheiro.

Vera Lucia Tavares, a ajudante, conta que a confusão começou quando a mulher chegou ao banheiro, junto com o marido, e passou na frente de várias pessoas, que aguardavam para entrar no local.

Ainda segundo ela, a fila estava grande e tinha muita gente com a ficha na mão. Ela teria informado a mulher que havia uma fila e perguntado se ela possuía uma ficha, pois sem ela não poderia passar.

A mulher não aceitou e disse que ia entrar no banheiro de qualquer forma. Logo após, ela começou a insultar Vera, enquanto o marido aguardava do lado de fora da cerca do banheiro. De acordo com a ajudante, ele também a insultava.

Com a gritaria e os xingamentos, policiais que estavam do outro lado da rua em patrulha, se aproximaram e tentaram conter a confusão. Momentos depois, a mulher abaixou a bermuda e urinou no chão, em frente a porta do banheiro.

Enquanto isso, os policiais estavam tentando conversar com o marido da mulher, que estava bastante alterado. Após isso, ele foi na direção de Vera e jogou um copo de bebida em cima dela. O caso ocorreu na Praia de Itararé, em São Paulo.

Após a agressão, o casal foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência como termo circunstanciado, de menor potencial. Ele foi enquadrado no artigo 96 do estatuto de idoso, por discriminar pessoa idosa.

Sobre a cobrança do banheiro, a Prefeitura de São Vicente, informou que no Decreto 5120-A, de 2 de dezembro de 2019, consta que fica a cargo da Associação dos Comerciantes da Orla da Praia do Itararé (ACOPI) a responsabilidade pela limpeza e conservação dos sanitários públicos da orla do Itararé. Para isso, foi determinado que a cobrança autorizada é de até R$ 1 por usuário.