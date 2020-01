Mulher acha que marido morreu, contrata detetive e descobre traição

PUBLICIDADE 

Após divulgar nas redes sociais e em sites de notícia o desaparecimento do marido desde o dia 7 de janeiro, uma professora, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência e contratou um investigador com medo de que algo tivesse acontecido com o companheiro. Depois de ver que um radar flagrou a placa do carro dele em São Vicente, no litoral paulista, o empresário foi encontrado na praia com outras duas mulheres.

Segundo a professora, ela achava que ele estava morto ou que tinha acontecido algo grave, já que ele nunca tinha sumido assim. Ela conta que os familiares também estavam desesperados. A família chegou a divulgar a recompensa de R$ 2 mil para quem o encontrasse.

O casal estava junto há sete anos e morava em São Paulo. Após uma semana do desaparecimento, ela resolveu contratar um investigador particular. Acreditando que havia ocorrido o pior, a mulher chegou a pedir que páginas de notícias publicassem o desaparecimento.

O investigador identificou que o último radar que pegou pegou ele foi no dia 7, na praia de São Vicente, foi até lá e descobriu a traição.

O boletim de ocorrência pelo desaparecimento do homem havia sido registrado no dia 9 de janeiro e o caso já estava sendo investigado pela Polícia Civil.