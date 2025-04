MPRJ realiza operação contra facções criminosas e cumpre 72 mandados

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (14), a operação Maré Alta para o cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. A ação mira integrantes de facções criminosas rivais envolvidas na disputa pelo controle do tráfico de drogas no município e em áreas vizinhas.

A operação é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ, e conta com o apoio do 25º Batalhão da Polícia Militar (Cabo Frio) e da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios).

Segundo as investigações, a rivalidade entre os grupos criminosos tem impulsionado o aumento dos homicídios na região. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara de Búzios a partir de requerimento do Ministério Público.

Os alvos estão localizados em diversos bairros da cidade, incluindo Centro, Rasa, Maria Joaquina, Tartaruga, Manguinhos, Cem Braças, José Gonçalves, Pântano e Brava. Além disso, cinco mandados estão sendo cumpridos em unidades prisionais.