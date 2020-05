PUBLICIDADE 

Durante o programa “SOS da Fé”, o pastor Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R. R. Soares, tem anunciado ao fiéis uma água “consagrada” por ele em ritual para curar o novo coronavírus.

De acordo com o pastor, uma oração feita por ele, somada à ingestão do copo de água consagrada, tem propriedades “milagrosas”. Durante a pregação, R.R. Soares pede doações aos fiéis. As informações são do Uol.

Em um dos vídeos, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração e a água milagrosa em diferentes locais do país. R. R. Soares criou um placar no qual mostra os curados pelo ritual.

Missionário R. R. Soares do Show da Fé anunciando em rede nacional curas do coronavírus por oração. Chega a fazer uma contabilidade dos casos de cura da Covid-19. pic.twitter.com/8PVwe2GoPJ — Alexandre Aguiar

De acordo com o Ministério Público Federal, a promotoria vai investigar o caso e pedir para tirar os vídeos do ar, que estão nos canais da igreja nas redes sociais. Soares pode ser acusado de estelionato e prática de charlatanismo, entre outras contravenções.