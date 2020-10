MPBA pede prisão preventiva de homem que agrediu mulher com socos

PUBLICIDADE

Nessa quinta-feira (15), o Ministério Público da Bahia (MPBA) entrou com um pedido de prisão preventiva contra Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos, flagrado ao espancar uma mulher com socos no rosto em Ilhéus, no sul da Bahia. O registro foi feito por uma moradora da região e gerou revolta da população, devido à brutalidade das agressões.

Na manhã dessa quinta-feira (15), o MPBA solicitou a documentação à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis contra o acusado. A ação é fundamentada “na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta (exacerbada violência empregada) e a condição reincidente do autor do fato”.

De acordo com a polícia, esse é o 11º registro de agressão na ficha de Carlos Samuel. Em 2015, ele foi denunciado por crimes de violência doméstica, ameaça e cárcere privado cometidos contra a própria mãe. No entanto, as denúncias de violência doméstica e ameaça prescreveram e Carlos foi condenado apenas por cárcere privado, em primeira instância, em agosto deste ano. A condenação foi proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Entenda

Pelo vídeo que foi postado nessa quarta-feira (14), é possível ver que o homem não se intimida com a câmera. Ele chega a falar com a mulher que filma a agressão e, em seguida, desfere socos contra a vítima. (veja o vídeo abaixo. As imagens são fortes).