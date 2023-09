MP denuncia marido por feminicídio de esposa PM no PR

O MP seguiu as conclusões do inquérito da Polícia Civil do Paraná, concluído no dia 11 de setembro

BEATRIZ GOMES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério Público do Paraná denunciou por feminicídio o marido suspeito de matar a própria esposa, com quem havia se casado no início de agosto, em Maringá, no Paraná. Ele nega o crime.

O empresário Kenny Aisley Rogério Vasconcellos, de 37 anos, foi denunciado por feminicídio com as qualificadoras de motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima. Ele também foi denunciado pelo uso de arma de fogo restrita, já que a arma usada no crime seria da vítima, a policial militar Daniela Carolina Marinelo, de 36 anos.

O MP seguiu as conclusões do inquérito da Polícia Civil do Paraná, concluído no dia 11 de setembro.

A denúncia foi oferecida pelo MP na última semana e ainda não foi apreciada pelo judiciário, como confirmado pela reportagem com o TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) nesta segunda-feira (18).

O processo está sob sigilo, informou o MP. Kenny está preso preventivamente (por tempo indeterminado) desde o início de setembro, segundo determinação da Justiça paranaense.

À reportagem, o advogado José Carlos Ragiotto, que representa Kenny, afirmou no início do mês que o cliente nega que tenha matado a esposa. Nesta segunda-feira (18), o defensor disse à reportagem que “aguarda novas perícias ainda pendentes e, em especial, o desenrolar da instrução processual, onde as provas serão confrontadas no decorrer do contraditório e ampla defesa”.

“O que não se pode é por antecipação, sem a instrução ao menos iniciada, já condenar uma pessoa. Da forma como está, a polícia investigou, processou e já condenou. Assim não se representa um Estado de Direito”, afirmou o advogado.

RELEMBRE O CASO

A policial militar Daniela chegou do trabalho na madrugada de 1º de setembro e o casal teria começado a discutir. Vizinhos teriam ouvido o marido da vítima gritando que a casa também era dele e que somente a morte os separaria, informou o site Plantão Maringá. Na manhã do mesmo dia, uma testemunha afirmou que ouviu o casal discutindo novamente momentos antes de um tiro ser disparado.

A polícia acredita que o marido da vítima teria supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher tinha se suicidado. Ele ligou para o socorro pedindo ajuda.

Daniela foi encontrada deitada na cama com um disparo de arma de fogo na cabeça, segundo apurou Universa. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá, mas não resistiu e morreu.

Kenny prestou depoimento ainda no dia do crime e foi preso, informou a Polícia Civil do Paraná.

A reportagem obteve uma nota de pesar enviada internamente pela Polícia Militar na qual a corporação lamenta a morte da oficial. “O Paraná e a sua Polícia Militar prestam a última continência à memória da soldada Daniela Carolina Marinelo.”

CASAL TROCAVA MENSAGENS DE AMOR NAS REDES SOCIAIS

Daniela e Kenny tinham se casado no início de agosto com comunhão universal de bens, informou o site Plantão Maringá.

O casamento civil foi comemorado por ambos nas redes sociais. Na ocasião, Kenny escreveu que aquele foi um “dia em que realizei meu sonho, casei com a mulher da minha vida”. Daniela respondeu: “Ah, que dia especial meu amor! Deus é perfeito em cada detalhe. Esperei 36 anos para casar, e casei com o amor da minha vida! Nosso laço é eterno! Estaremos juntos até depois do fim.

Em outras publicações, Kenny afirmou que Daniela era “um presente de Deus” para ele e comentou que “tudo que ele queria, encontrou nela”.

Daniela também chegou a fazer uma postagem para declarar o amor ao companheiro e disse que não enxergava a vida dela sem ele.

“Para muitos, um simples papel… Pra nós, o nosso Papel, o que ligado está na terra, ligado no céu está! Sou grata a Deus por tua vida, meu amor. Nossos caminhos andaram por tantos outros caminhos até se encontrarem… E quando se encontraram, nunca mais quiseram se desencontrar. Não vejo minha vida sem você. Você é tudo o que esperava em um companheiro, temos nossos defeitos. Perfeitos ninguém é, [mas] farei de tudo para continuar te fazendo feliz a cada dia mais! Sou plena e realizada ao teu lado. Valeu a pena dizer tantos ‘nãos’ para poder te dizer ‘sim’. Eu te amo e passarei o resto da vida ao teu lado”, escreveu Daniela.

Kenny respondeu: “Amor, você é meu grande amor, a mulher que sempre sonhei. Vou estar sempre ao seu lado até o último dia de vida. Te amo, minha esposa.”