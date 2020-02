Motoristas param em avenida para resgatar jiboia que atravessava a rua

PUBLICIDADE 

Uma cobra que atravessava a Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, foi resgatada por dois motoristas até uma região de mata no Parque Mãe Bonifácia, de onde teria saído. O caso aconteceu na última segunda-feira (10).

Segundo o empresário Wisley Clemente, quando se deparou com a cobra no meio da avenida, deu sinal para que os outros motoristas parassem também. Um parou e ajudou no resgate. A ação durou cerca de 20 minutos e, durante esse período, todas as pessoas respeitaram e apoiaram a atitude. No final, os motoristas foram aplaudidos.