Motoristas flagram filhotes de onça correndo em rodovia de Goiás

Não foi necessário chamar resgate, pois os animais voltaram para a mata

Motoristas flagraram na noite dessa terça-feira (2), dois filhotes de onça no meio da rodovia GO-142, em Montividiu do Norte. No vídeo é possível ver os animais correndo perto de uma área de mato.

O registro foi feito por volta das 23h. Motoristas de ambulância, os colegas Josimar Marques e Danilo Ferreira se surpreenderam com os animais, que atravessaram na frente do veículo.

Danilo explicou que foi necessário avisar um motorista que vinha em sentido contrário para evitar acidentes. No entanto, eles não chamaram resgate, já que os animais voltaram para dentro do mato. “Eles estavam em seus habitat natural”, ressaltou o motorista.